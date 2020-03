L’autogiro prodotto a Besnate è usato in Bosnia nell’emergenza Coronavirus: rilasciato da pochi giorni il Permit to Fly in Bosnia Herzegovina, il primo M24 Orion, in carico alla locale Protezione Civile diviene subito operativo.

«Grazie all’amico Haris, della Adriatica Autogyro, che ha in carico l’autogiro italiano, le operazioni sono subito cominciate per fronteggiare l’emergenza corona virus. L’M24 viene utilizzato nel trasporto di maschere protettive, attrezzatura sanitaria e tamponi su tutto il territorio nazionale».

«Sapere che uno dei nostri autogiro – dice Luca Magni titolare della Magni Gyro e della Presidenza di Aime – oggi può volare con scopi così importanti e nobili ci riempie di gioia e orgoglio, facendo crescere in noi la voglia di ripartire alla grande»,

«Nei mesi scorsi avevamo sostenuto con forza e determinazione la necessità di riconoscere a questo autogiro una funzione non solo sportiva e per il tempo libero ma anche per un suo impiego nelle emergenze e nel controllo del territorio. Speriamo che anche dopo questa esperienza, le Istituzioni Italiane avvino le procedure per una modifica della Legislazione».