Laveno Mombello, Don Carlo: “Mi metto in isolamento preventivo”

«Mi sono messo in quarantena preventiva». Don Carlo Manfredi in queste ore riceve continue telefonate da parte di cittadini allarmati. Sui gruppi WhatsApp sta girando un messaggio dove si afferma che è stato contagiato da Coronavirus e lui chiarisce quanto è successo: «Sabato scorso ho incontrato un membro della Curia di Milano poi risultato positivo al test. Durante il nostro incontro abbiamo mantenuto le distanza richieste, ma per precauzione mi sono messo in quarantena, così come hanno fatto le persone che sono venute in contatto con me in questi giorni».

Il sindaco Ercole Ilemini intanto spiega: «Non ho ricevuto segnalazioni di contagio nel nostro comune ed è bene non mandare in giro messaggi falsi».

Don Carlo dunque si è messo in stretta quarantena, così come è peraltro richiesto a tutta la popolazione e lo hanno fatto anche le poche persone che sono venute in contatto con lui. Ovvero quelle che lo hanno assistito durante la messa a porte chiuse di sabato e domenica e mandata in streaming sui canali della parrocchia e le suore con le quali è venuto in contatto.

«Non esistono messe clandestine come viene detto in queste ore. Le uniche messe celebrate in questi giorni sono quelle mandate in streaming, oltre alla messa privata con le suore di Laveno Mombello che si è svolta senza la presenza di persone esterne e seguendo tutte le distanze richieste».