Lavoratori delle pulizie esclusi dalle scuole: protesta in prefettura

Dalla scorsa settimana sono stati “internalizzati” i lavoratori che si occupano delle pulizie nelle scuole di tutt’Italia. Anche in molti istituti superiori varesini i dipendenti sono entrati nella Pubblica Am,ministrazione ma rimane una quindicina di ex operatori esclusa per mancanza dei requisiti richiesti dal Ministero.

Da tempo il sindacato Cobas Cub conduce una battaglia perché anche questi lavoratori, in tutto 5000, possano essere assunti. La loro esclusione è legata alla mancata di due requisiti: anzianità di lavoro di 10 anni e certificato di terza media. Soprattutto quest’ultima certificazione si è cercato di ottenerla “in corsa” ma il titolo è arrivato il mese scorso, fuori tempo massimo.

Per ribadire “l’ingiustizia” di questa esclusione il sindacato di base ha indetto una piccola manifestazione, senza assembramenti e con un limitato numero di persone come previsto dal decreto ministeriale a causa del Covid19, che si presenterà al Prefetto Ricci.

La presenza simbolica, come ha ribadito Eugenio Busellato del Cobas Cub, avverrà mercoledì 4 marzo alle ore 10.