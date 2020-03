L’azienda Pellegrini dona 30.000 pasti per le persone anziane

In questi giorni di emergenza si moltiplicano le iniziative solidali non solo verso le strutture sanitarie, ma anche verso le persone più fragili, messe ancor più in difficoltà dalla situazione.

Novità di queste ore è l’iniziativa dell’azienda Pellegrini che fino al 15 giugno distribuirà gratuitamente 30.000 pasti a casa di persone anziane in 17 comuni lombardi, tra cui Busto Arsizio: già da lunedì saranno consegnati 42 pasti a 15 famiglie della città segnalate dai Servizi Sociali, a cui se ne potrebbero aggiungere altre nei prossimi giorni.

Il ringraziamento del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore Osvaldo Attolini è doveroso: “Siamo grati alla Pellegrini per aver incluso Busto tra i comuni che beneficeranno di questa ennesima iniziativa solidale dell’azienda che anche in questa occasione ha confermato la sua generosità verso i più deboli. Con questo gesto riusciamo a rispondere alle necessità che sono emerse in questi giorni e che sono state raccolte dagli uffici. Portare un pasto caldo è anche un gesto che spezza la solitudine, ancor più pesante da sopportare in questi giorni, quindi ringraziamo ancora di cuore l’azienda per quanto sta facendo per i nostri cittadini più fragili”.