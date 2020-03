Le gare di improvvisazione teatrale dei Plateali non si fermano

Anche gli spettacoli di improvvisazione teatrale si possono seguire e fare “da casa”.

Una gara, l’improvvisazione teatrale, tanto divertimento e sopratutto un modo per stare insieme in un momento così difficile e “strano”: l’appuntamento è per domenica 15 Marzo alle 20.30.

Come si partecipa? Innanzitutto è opportuno Eventi Plateali ” per avere gli aggiornamenti.

Da li riceverete il link per partecipare direttamente come “pubblico in sala” (stando comunque a casa vostra) per votare e dare suggerimenti, nel loro classico stile “improvvisazione teatrale”.