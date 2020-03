Le messe sono vietate ma la vita comunitaria rimane viva

Non ci sono messe, rosari o catechismo. Ma un piccolo spazio per per vivere la comunità cristiana rimane. L’Unità pastorale di Malgesso, Bregano e Bardello in ottemperanza alle disposizioni del vescovo è stato predisposta una modalità particolare: ogni mattina alle 9 per ricordare il momento della comunione si suoneranno le campane e i fedeli potranno unirsi in preghiera dalle loro abitazioni.

Le chiese, in questi giorni di emergenza coronavirus, rimangono aperte solo per la preghiera personale che è vivamente raccomandata.

Don Marco e don Matteo ricordano che San Carlo, San Rocco e San Sebastiano, insieme a Santa Maria del Sacro Monte hanno protetto, le comunità dalle pestilenze e invitano i credenti a unirei in preghiera perché la protezione continui in questi giorni.