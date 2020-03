Le quote del fantacalcio per aiutare medici e infermieri

Il campionato di calcio di serie A è sospeso almeno fino al 3 aprile, poi si vedrà. Una scelta logica in un momento di difficoltà di tutto il Paese, preso ad affrontare un nemico comune invisibile e difficilissimo da sconfiggere.

Una delle conseguenze di questa sospensione è lo stop ai tanti tornei di fantacalcio diffusi in Italia, sfide tra amici che mettono in palio pochi euro a testa per arrivare alla gloria finale. Ma in una situazione del genere c’è chi ha deciso di dire davvero basta e di pensare di destinare le quote messe ad inizio anno per cercare di dare una mano a chi si batte per la salute di tutti.

È la scelta che hanno fatto i ragazzi del FantaLiga della Ligabenzo, un gruppetto di una decina di persone tra Casorate Sempione e Busto Arsizio, che hanno deciso di aderire all’appello lanciato sui social dal team di Sos Fanta e dalla “rete dei fanta allenatori italiani”. Pochi euro, che però messi insieme a tanti altri possono diventare una cifra considerevole. Un’iniziativa sposata subito dalla pagina Facebook de La Gazzetta del Csi, che accoglie oltre 4 mila appassionati di calcio amatoriale e tantissimi fanta allenatori di varie zone del Varesotto, ma non solo.

L’idea è quella di rilanciare l’appello per destinare le quote delle varie leghe di fantacalcio della provincia per aiutare chi ci aiuta, aderendo a #PRENDITICURADICHITICURA, lo slogan della Fondazione Il Circolo della Bontà onlus che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare medici e infermieri che in queste settimane si stanno facendo letteralmente in quattro per affrontare l’emergenza coronavirus.

Un’iniziativa solidale che può essere allargata alle attività sospese (o cancellate del tutto) che nel mondo dello sport amatoriale sono tantissime e diffuse su tutto il territorio provinciale. Se tutti, società, comitati, associazioni e quant’altro, si mettessero una mano sulla coscienza e dessero la disponibilità ad aderire, si potrebbe aiutare davvero chi si prende cura di chi sta male, trasformando l’amarezza di dover rinunciare a tirare un calcio ad un pallone, fare un canestro o una schiacciata in un gesto di solidarietà che fa del bene a tutti.

Come donare:

aderendo alla raccolta pubblica sulla pagina Facebook della Fondazione https://www.facebook.com/donate/638070773673122/

con Carta di credito o Paypall sul sito http://circolodellabonta.it/wp/dona-ora/

o con un Bonifico Bancario intestato a Fondazione il Circolo della Bontà Onlus

IBAN IT68M0311110801000000004697