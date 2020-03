Le scuole di Sesto Calende si uniscono per una raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa

Una raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa. A Sesto Calende l’istituto superiore Dalla Chiesa, l‘istituto comprensivo Ungaretti e l’associazione “Genitori e Amici Superiori Sesto” si uniscono per lanciare l’iniziativa in supporto ai volontari della Croce Rossa, impegnati nell’emergenza coronavirus.

«A seguito della grande difficoltà che sta vivendo il nostro paese a causa del Covid-19 – scrivono i rappresentanti degli studenti dell’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende -, abbiamo proposto alla nostra dirigente e alla nostra associazione genitori di lanciare questa raccolta fondi per sostenere la Croce Rossa e i volontari che operano sul territorio. È un momento difficile e vogliamo contribuire ad aiutare chi sta affrontando questa difficoltà. Per questo come comunità vogliamo dimostrarci generosi e solidali verso chi rischia la vita per lavorare o per aiutare gli altri, a cui va il nostro grazie più profondo. Le operazioni e le donazioni – fanno infine sapere i rappresentanti- saranno pubbliche e verificabili una volta terminata la raccolta».