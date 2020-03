“L’Emergenza Coronavirus non ferma la Solidarietà” il grazie di Caritas Ambrosiana

Dire “grazie” non è un gesto scontato. Lo sa bene chi ogni giorni presta il suo tempo per il bene degli altri e la Caritas Ambrosiana è una delle realtà che più si impegnano sul piano sociale nel nostro territorio.

Anche per loro il Coronavirus ha portato qualche cambiamento, ma l’impegno dei volontari non è mai venuto meno.

Anche per questo Caritas ha voluto ringraziare i propri operatori per il lavoro svolto in questi giorni con un bel post su Facebook: