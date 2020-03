Lezioni a distanza anche per gli studenti dell’Istituto Maria Immacolata

Proseguono i progetti di didattica online delle scuole varesine. Le lezioni a distanza non riguardano soltanto gli istituti superiori: a Busto Arsizio la “scuola online” è disponibile anche per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Paritario Maria Immacolata, studenti della Secondaria di Primo grado e della Scuola Elementare. I primi a partire, già nel primo fine settimana, sono stati gli alunni delle Secondaria di Primo grado e nei giorni immediatamente successivi gli altri.

Grazie alla struttura già presente nella scuola, iscritta a Microsoft School, i docenti dei diversi ordini di scuola (Nido, Primavera, Infanzia, Primaria e Secondaria) si sono potuti riunire collegialmente in videoconferenza e concertare le strategie per mantenere i contatti con i propri alunni e, soprattutto, per proseguire il lavoro didattico.

Con una pianificazione collegiale, ora il lavoro procede, per fasce d’età, in tutti gli ordini di scuola e con diverse strumentazioni digitali. Dalla Dirigenza, però, l’appello a tutti i genitori: “I bambini non possono essere lasciati soli con un dispositivo digitale! Il vostro aiuto, la vostra vicinanza, il vostro accompagnamento sono, oggi più che mai, indispensabili. I vostri figli hanno bisogno anche di voi.”