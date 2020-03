Lezioni, giochi, attività e c’è anche la psicologa: la scuola non si ferma

Compie un mese la didattica a distanza all’Istituto Comprensivo di Fagnano Olona diretto dalla lezioni

I primi incontri di prova sono cominciati fin dalla prima settimana di sospensione delle attività didattiche e, a distanza di circa un mese di intensa attività, questi sono i risultati grazie al grandioso impegno degli insegnanti dell’IC Fermi:

• 100% delle materie curricolari obbligatorie in videoconferenza alla secondaria;

• 100% dei team primaria impegnati nelle videoconferenze/videolezioni;

• 95% alunni presenti alle videoconferenze (90% la settimana precedente);

• 100% degli alunni DVA destinatari di programmi a distanza personalizzati

• 7-14 anni, età degli studenti coinvolti nelle lezioni a distanza;

• 19 ore medie settimanali di lezione in 1^, 2^ e 3^ secondaria.

Ma non è tutto. Le insegnanti dell’infanzia, attraverso il canale youtube dedicato, caricano settimanalmente giochi e attività per mantenere attivo il legame con le maestre e con i compagni di sezione.

Oltre allo sportello d’ascolto tenuto dalla psicologa scolastica d’Istituto, da lunedì inizierà un ciclo di incontri per fasce d’età volto ad aiutare i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria a capire e superare questo momento particolare di isolamento.

In collaborazione con i comitati genitori partiranno da settimana prossima degli spazi pomeridiani autogestiti dai ragazzi per delle “chiacchiere in libertà”.

Sono quattro le tematiche scelte dai ragazzi tramite un sondaggio per questi “Zoom-cafè”: sport – musica – arte e ballo.

Prossimi traguardi: sono 13 i ragazzi della scuola secondaria che ancora non partecipano alle videoconferenze, di questi meno della metà per indisponibilità di una connessione. Tutti loro verranno messi nelle condizioni di frequentare ma non solo: si prevedono pacchetti orari di potenziamento per permettere di recuperare questo periodo di momentanea disconnessione.