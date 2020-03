L’immensa mobilitazione solidale del Varesotto, raccolti 100mila euro in 4 giorni per gli ospedali

La raccolta di Fondazione Circolo della Bontà #prenditicuradichiticura ha raggiunto quota centomila euro in quattro giorni. Si calcolano più di duemila donatori sulle diverse piattaforme e il risultato, oltre che stupefacente sul piano economico, è il segno di una vasta mobilitazione popolare per aiutare, in questo momento drammatico, gli ospedali della Asst-Sette Laghi.

Si registra un afflusso ininterrotto di pazienti, non tutti gravi. Le strutture sono messe a dura prova. L’emergenza sanitaria è senza precedenti dopo la fine della guerra. “Attendiamo disposizioni della Direzione generale per individuare i bisogni urgenti e impiegare i fondi ricevuti”, dice Gianni Spartà, presidente della Onlus. “L’azione coordinata in questi casi è fondamentale. La risposta al nostro appello è andato oltre le previsioni, ma fino a un certo punto conoscendo il grande cuore delle nostre cittadinanze”.

Hanno donato gente comune, aziende, libere associazioni come il Rotary Varese e la sezione locale del Fantacalcio, per citarne alcune. Il Teatro Openjobmetis ha invitato i titolari dei biglietti di spettacoli cancellati a devolvere le somme alla campagna del Circolo della Bontà. Si segnalano rimesse dal Medio Oriente, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera dove si è mosso per l’emergenza a Varese il giornale on line Corriere dell’Italianità. Enzo Iacchetti ha postato su Facebook un appassionato messaggio. Il CDA della Fondazione ribadisce l’impegno a dare conto, periodicamente, dell’utilizzo delle risorse.

Obiettivi della raccolta fondi: agevolare il tempestivo acquisto di attrezzature di rianimazione, farsi interpreti della concreta riconoscenza del territorio nei confronti di paramedici e medici sottoposti a inenarrabili fatiche.

Tante le realtà che stanno raccogliendo fondi per tutti gli ospedali della provincia

ECCO COME DONARE