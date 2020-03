Lions Tradate e Seprio sostiene la battaglia contro il coronavirus

I Lions Tradate e Seprio hanno aderito all’appello della Fondazione Circolo della Bontà che una decina di giorni fa ha messo in moto una raccolta di fondi a favore dell’Asst dei Sette Laghi, titolare dei sette presidi ospedalieri del circondario, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

«In queste ore drammatiche l’unica scelta che si può fare per aiutare la sanità pubblica in obiettive difficoltà a causa della complessità delle procedure e delle rigidità finanziarie è quella di far affluire risorse agli organismi che già lavorano a fianco delle strutture ospedaliere della nostra zona. Organismi dotati di operatività collaudata, di maggior flessibilità rispetto l’ente pubblico e di tempestività nelle decisioni – dice Giorgio Luini, presidente del Lions Club tradatese – Da qui è nata l’adesione alla sottoscrizione lanciata dalla Fondazione Circolo della Bontà che il Lions Club Tradate Seprio ha fatto sua con entusiasmo. Non senza un’attenta sensibilità per il territorio del Tradatese conseguenza del fatto che uno dei sette presidi ospedalieri nel raggio d’azione dell’Asst dei Sette Laghi, e quindi della sua fondazione di supporto, è proprio l’ospedale Luigi Galmarini di Tradate».

Ieri pomeriggio è affluito sul conto della fondazione varesina il bonifico di 16.500,00 euro targati Lions Club raccolti tra i soci e attraverso alcune realtà imprenditoriali di Tradate. Dunque il cuore tradatese non si è tirato indietro, anzi, ha dimostrato con questa donazione che è nei momenti in cui l’incertezza del futuro sembra più forte, che la capacità di mobilitazione di una comunità. può dimostrarsi l’arma vincente.