Lo scandalo delle lolite di Varese, una storia tutta da ascoltare

Niente paura, non stiamo parlando di cronaca.

Perlomeno, non di cronaca odierna, ma di 50 anni fa. Uno dei fatti di cronaca che riempì i giornali dei primi anni 70 fu infatti “Lo scandalo delle Lolite di Varese“: un giro di prostituzione di minorenni che si svolgeva in una insospettabile casa di via Rainoldi, e vedeva coinvolti personaggi della Varese bene.

A raccontare questa storia vera è un podcast tutto da ascoltare, come lo è il programma da cui è tratto: “Radiografia nera” di Radio Popolare, scritto e condotto da Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi, che racconta la cronaca nera dal dopoguerra al 1976, Cioè tutta la cronaca lombarda che la storica radio milanese non ha potuto raccontare, semplicemente perché non c’era ancora.

In mezz’ora si raccontano i più famosi, e i più curiosi, crimini, delitti passionali e rapine che hanno fatto scalpore a Milano e Lombardia, con uno stile scanzonato che dà anche uno spaccato dell’epoca, tra canzoni e informazioni storiche: un bel modo passare questi giorni in casa scoprendo storie vere delle nostre parti.

ASCOLTA QUI L’AUDIO DELLA TRASMISSIONE

Oppure:

SCARICA IL PODCAST DA RADIO POPOLARE