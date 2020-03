L’unione Europea sospende il patto di stabilità. Ad annunciarlo è la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, con un videomessaggio su Twitter. Questo provvedimento, come spiega la presidente, permetterà ai governi delle varie nazioni di «pompare nel sistema denaro finché serve».

Il commento a questo provvedimento arriva anche da Paolo Gentiloni, commissario europeo all’economia: «Questi non sono tempi normali e non possiamo comportarci come se niente stesse succedendo. Il coronavirus sta causando dolore in tutta europa e il conto per le nostre economie sarà estremamente salato. Abbiamo già detto chiaramente che i paesi possono spendere quello che serve per affrontare questa emergenza. Ora stiamo compiendo un ulteriore passo, senza precedent. L’attivazione della cosiddetta ‘escape clause’ del patto di stabilità apre la strada a una risposta forte e coordinata all’immensa sfida economica che dobbiamo affrontare tutti insieme. Sono fiducioso che il consiglio darà il suo rapido accordo».