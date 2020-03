L’università della terza età Carlo Nasoni dona 5mila euro all’ospedale di Varese

Non è solo tempo di riflessioni e ricordi ma anche di solidarietà. Per questo il direttivo di Uni3 Carlo Nasoni ha deciso, all’unanimità, di donare 5000 euro presi dal fondo dell’associazione all’Ospedale di Circolo di Varese per le necessità sanitarie dovute al Covid 19.

Uni3, con i suoi 270 iscritti è l’università delle 3 età che ha sede in via Rainoldi 14 a Varese e tiene normalmente corsi di letteratura, cultura, arti, computer e lingue sia presso la sede che in Aula Magna dell’Università dell’Insubria in via Ravasi.