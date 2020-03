Ma Varese è vuota o troppo affollata? Ecco la situazione nel capoluogo

Parchi cittadini chiusi “per decreto”, “assembramenti” in centro e in alcune zone verdi come quella del campus di Bizzozero. Oppure, foto di strade vuote come Varese non è mai stata.

Qual è la situazione della città giardino, per quanto riguarda l’applicazione delle norme da parte dei suoi cittadini? Abbiamo provato, pur con i limiti che la situazione di emergenza dà, a valutare “di prima mano” le vostre segnalazioni e preoccupazioni.

Una situazione che comunque fa dire al sindaco, che è anche assessore alla sicurezza: «Non abbassiamo la guardia e stiamo a casa – è l’appello di Davide Galimberti ai cittadini di Varese dalla sua pagina facebook – Anche se i dati sulla nostra provincia appaiono meno critici che in altre zone, questa è l’ora della massima responsabilità».

L’invito nasce da una constatazione: «Mi fa arrabbiare vedere ancora persone non aver colto l’importanza dell’isolamento sociale: ieri infatti abbiamo dovuto chiudere i cancelli di alcuni parchi varesini. Le belle giornate non devono ingannarci che sia arrivato il tempo del risveglio ma quello di tenere duro. Ci sarà il tempo per riprenderci i nostri spazi, la nostra quotidianità, le nostre abitudini: non facciamoci prendere dalla voglia di andare a correre sulla ciclabile, dal desiderio di una passeggiata nei parchi o un giro sui sentieri perchè se in tanti lo facciamo anche solo per svagarci un po’ questi luoghi diventerebbero affollati».

I parchi chiusi al momento risultano essere Villa Augusta e Villa Mylius perchè sono stati “trovati degli assembramenti”: un provvedimento preso dai vigili urbani nel pomeriggio di ieri.

«Comunque, la situazione di norma non è così preoccupante. Io giro per la città e nei parchi per verificare, ma in linea di massima non vedo assembramento – spiega il vicesindaco e assessore alla polizia locale Daniele Zanzi – Nei varesini vedo prevalentemente comportamenti normali o consentiti. Si muovono con il loro cane, vanno a fare la spesa. E quindi chiudere tutto non è opportuno: un polmone verde serve, se utilizzato con buon senso. Anche perchè nei giorni scorsi c’erano tante persone nei boschi e nei pratoni, non si possono mica chiudere anche quelli».

In ogni caso, la decisione di chiudere non riguarda tutti i parchi cittadini: quelli segnalati per il momento sembrano gli unici “sottochiave”.

Il centro, invece, sembra a “macchia di leopardo”: più denso di persone tra i giardini estensi e Le Corti, più vuoto nelle vie tra le corti e le stazioni, dove peraltro sono stati segnalati anche dei punti di controllo della polizia per pedoni, sulle vie principali che dalle stazioni vanno verso il centro città. Ma non è cosi in tutte le ore: delle foto scattate poco prima delle 15 mostrano una piazza Monte Grappa totalmente deserta.

Uno dei luoghi verdi aperti in città è il campus universitario di Bizzozero, che ci è stato segnalato come “pieno di gente”. Per fare una verifica abbiamo provato a contattare, grazie alla collaborazione di Bizzozero.net, chi vi abita di fronte: la risposta degli abitanti però è stata che ci sono si alcune persone che “fanno movimento” o portano a passeggiare il cane, durante la giornata, ma senza concentrazioni di persone e particolari situazioni di pericolo. Insomma, è vero che non è vuoto, ma non sembrerebbe vero che ci siano assembramenti, normalmente.

Ricordiamo che la prescrizione dei decreti prevede negli spostamenti di mantenere la distanza di almeno un metro e il divieto di creare assembramenti, cioè un gruppo di persone molto vicine tra loro. E’ questo il problema principale dal punto di vista sanitario: sia che si sia in un parco, per strada in coda al supermercato e persino in casa.

Il principale metodo per evitare tutto questo è il senso civico: stare noi per primi a distanza giusta, ed evitare i posti che sembra comincino ad affollarsi per non complicare la situazione.