Malpensa T1 vuoto: le foto che passeranno alla storia

(Foto di Commonwealth per Aeroporti lombardi)

Non era mai successo: in 22 anni di onorato servizio pur tra alti e bassi (11 Settembre, Sars, dehubbing Alitalia, vulcano Eyjafjöll, etc) il Terminal 1 di Malpensa non aveva mai chiuso i battenti ma questa volta è diverso.

Il traffico aereo passeggeri in tutta Italia è praticamente fermo salvo pochissimi voli per Roma e qualche volo speciale per rimpatriare i connazionali.

Ci vorrà tempo per rivedere movimentati i piazzali e forse non basterà un anno per rivedere i numeri precedenti l’attuale crisi del settore ma siamo certi che Milano e soprattutto il suo principale aeroporto Malpensa vinceranno anche questa nuova e impegnativa sfida insieme a tutti i lavoratori dei 3 aeroporti lombardi.