Manifestazioni annullate per tutto il mese, salta anche “Camelie Locarno”

C’è anche Camelie Locarno, il grande evento in programma ogni primavera sul Lago Maggiore, tra gli appuntamenti annullati in via precauzionale. Lo comunicano gli organizzatori ricordando le disposizioni adottate sul territorio ticinese per contenere possibili casi di contagio.

A seguito dell’evoluzione dei casi finora comunicati e dell’indicazione dall’Autorità cantonale e federale di evitare gli assembramenti di persone, oggi il Municipio di Locarno ha deciso l’annullamento di tutti gli eventi previsti sul suolo pubblico fino alla fine del mese di marzo, a tutela delle fasce più fragili come gli anziani e per evitare una propagazione veloce del virus.

Il Sindaco Alain Scherrer: “Ascoltiamo gli esperti: il rischio è contenuto per la popolazione sana ma è importante pensare alle fasce più fragili. Se è quindi importante in queste settimane mantenere la calma continuando a uscire e a vivere nel modo più normale possibile, è giusto adottare misure chiare. Per dare il buon esempio evitando qualsiasi assembramento, come Ente pubblico abbiamo scelto non senza dispiacere di sospendere il fitto calendario degli eventi fino a fine marzo, ma nelle prossime settimane seguiremo attentamente gli sviluppi, adeguando regole e decisioni”