Marito e moglie divisi dal Coronavirus, il farmaco urgente arriva con i carabinieri

La moglie in ospedale con il Coronavirus, il marito a casa in quarantena obbligata, un farmaco antiepilettico da portare in ospedale.

Alla fine a risolvere il doloroso problema di una coppia di anziani di Sesto Calende ci hanno pensato i carabinieri sestesi.

I militari, dal momento che nessuna autoambulanza era in grado di effettuare questo trasporto, si sono offerti di andare a casa dell’uomo e di recapitare il medicinale all’ospedale di Gallarate, dove la moglie lotta contro il Coronavirus.