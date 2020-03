Mascherine artigianali in regalo

Difficoltà a trovare delle mascherine di uso comune? La graphic designer e artigiana varesina Francesca Pellegrini (cofondatrice di Creanza Creative) ha iniziato a produrne in casa, in cotone, double face. E le regala a chi glie ne fa richiesta.

“L’altro giorno ho visto al telegiornale il servizio su un’azienda di tessuti per camicie che sta realizzando mascherine in doppio tessuto di cotone riutilizzabili e lavabili da distribuire”, racconta Francesca che ha preso spunto dalla notizia per iniziare a realizzarne di proprie con gli scampoli di tessuto solitamente destinati alle creazioni (per lo più abbigliamento e accessori femminili) della sua “Grana di riso“.

Le mascherine non sono dei presidi ospedalieri ma, grazie al doppio strato, possono aiutare negli spostamenti indispensabili, come fare la spesa nei supermercati. “Da quando ho pubblicato il post domenica ne ho già regalate una trentina, anche a personale sanitario non impegnato direttamente con i pazienti positivi al Coronavirus, ma che le indossano magari sopra a quelle chirurgiche, per dare un po’ di colore e contribuire così ad alleggerire la tensione”, racconta Francesca.



“Questo vuole essere il mio contributo e allo stesso tempo un messaggio per tutte coloro che hanno dei tessuti a casa e vogliono fare qualcosa di utile”, aggiunge con riferimento soprattutto ad artigiani e artigiane bravi a cucire che, seguendo l’esempio di Francesca, possono rendersi utili anche in questa situazione di emergenza.

Per maggiori informazioni o richieste scrivere a francis_3@libero.it oppure consultare la pagina Facebbok Grana di riso.