Mascherine e presidi: la san Rocco ambulanze chiede aiuto

Anche in piena emergenza la San Rocco Ambulanze è attiva su tutto il territorio della provincia di Varese con due ambulanze per aiutare chi ne ha bisogno, con dimissioni e trasporti per visite specialistiche: ma ha bisogno dell’aiuto di tutti.

«Ora piu’ che mai il nostro lavoro ha bisogno anche del Vostro aiuto» così comincia infatti l’appello della associazione: «Abbiamo bisogno di dispositivi medici quali mascherine, tute protettive e prodotti per la sanificazione in modo da rendere sicuro il lavoro dei nostri operatori e garantire allo stesso tempo la sicurezza di chi viene trasportato».

I volontari scrivono: «La lotta contro il virus è dura, ma grazie al vostro contributo potete fare la differenza. Con piccoli gesti, la possiamo fare tutti».

Per qualunque necessita’ è possibile contattare la San Rocco ambulanze al n. 391-4657731.

Per donazioni:

BANCA CREVAL Agenzia di Mornago

IBAN: IT19G 05216 50450 000004431619