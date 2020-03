Messe sospese, le chiese rimangono aperte per la preghiera personale

La Conferenza Episcopale Lombarda esprime vicinanza a tutti coloro che sono colpiti e coinvolti dall’emergenza sanitaria e rinnova le disposizioni relative a celebrazioni, luoghi di culto e oratori.

Le celebrazioni con la presenza di fedeli sono sospese dal 8 marzo fino a nuova comunicazione, le chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale e per l’incontro personale con i sacerdoti.

La Conferenza invita alla preghiera in famiglia e dispone, analogamente a quanto avviene per le scuole, la chiusura degli oratori e delle relative attività educative fino a Domenica 15 marzo.

Le indicazioni per le dirette o streaming delle celebrazioni sono consultabili sul sito.

La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si vuol definire il quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario.

La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la Chiesa. Per questo motivo, i Vescovi invitano i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici a continuare a tessere con passione i rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare la vicinanza nella preghiera a tutti coloro che sono colpiti.