Il Ministero adotta il portale varesino per la didattica on line

Una piattaforma per l’e-learnig. Un portale realizzato in un weekend da un pool di specialisti che si occupano di scuola digitale.

Porta anche la firma di docenti varesini il sito “la mia scuola differente” , una piattaforma aperta a tutti i professori che vi trovano strumenti di didattica on line, ma anche materiali già pronti o accessi per videoconferenze o riunioni collegiali on line.



Da Varese è partita la richiesta di condivisione: la dirigente Amanda Ferrario, che già la scorsa settimana ha spostato l’insegnamento dell’Ite Tosi nelle classi virtuali del registro elettronico, ha chiamato a raccolta alcuni docenti specializzati nella didattica digitale.

Nelle scuole varesine abbiamo esperti che, in questi anni, hanno lavorato per sviluppare metodologie di didattica digitale. Docenti come Mauro Sabella, Cristina Bralia, Laura De Biaggi, Chiara Beltramini e Antonio Perruci, per fare alcuni nomi, hanno lavorato d’intesa con colleghi di altre regioni, innanzitutto del Veneto, per approntare un’offerta che supporti docenti e scuole in questo periodo di emergenza legata al coronavirus.

« Anche l’Istituto Ponti – spiega il dirigente Giuseppe Martino – ha svolto il suo collegio docenti in modalità virtuale per discutere dell’attivazione della didattica on line. Molti dei nostri professori sono tra coloro che hanno lavorato per approntare il sito già caricato anche sul sito del Miur a disposizione di tutte le scuole d’Italia. L’idea è nata dalla collega Ferrario che ha coinvolto poi gli insegnanti preparati e pronti per lavorare in questo modo».

Domani, per esempio, il professor Sabella avvierà una lezione in modalità “webinar” con una scuola di Pavia per dare supporto agli insegnanti che lavoreranno con le classi virtuali. Nei giorni scorsi, altre scuole della provincia o di territori limitrofi hanno chiesto consulenza al pool della didattica digitale per avere istruzioni e consigli.

« È stato un lavoro snello e veloce, frutto di un percorso lungo – ha raccontato il preside Martino – una ricchezza che si mette a disposizione di tutti per affrontare e superare le difficoltà del momento».