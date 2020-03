museichiusimuseiaperti: racconti, video e ricordi per vivere Palazzo Verbania

Il Comune di Luino, nel rispetto delle direttive in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consapevole della necessità di rispettare le buone prassi, non vuole abbandonare i fruitori di Palazzo Verbania e per questa ragione ha deciso di aderire da subito alla bella iniziativa #museichiusimuseiaperti con post su facebook e instagram presenti nella pagina turistico- culturale e nelle storie dell’Infopoint cittadino già da fine febbraio.

L’intento del Comune ora è quello di proseguire con azioni culturali che tengano in contatto il Kursaal con i suoi affezionati fruitori, i suoi preziosi archivi di Vittorio Sereni e di Piero Chiara, di cui una parte resta a Varese. Lo potranno riscoprire pur rimanendo all’interno delle mura domestiche.

Il primo video postato oggi sulla pagina di Infopoint Luino e su Instagram è stato realizzato da Storyville e si trova all’interno del Palazzo.

“Ti sento, Giuditta” è un racconto di Piero Chiara, i disegni sono di Angelo Monne. Buona visione!