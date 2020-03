Nel paese meno popoloso d’Italia è nata Aurora

A Moncenisio, il comune meno popoloso d’Italia posto al confine con la Francia, è nata Aurora, primo fiocco rosa dopo sette anni a nascita zero. Pesa 3 chili e mezzo ed è la figlia di Jonida ed Enrico Perottino, l’escavatorista della zona: Aurora è ora la bambina più piccola del paesino piemontese, trentanove abitanti più una neonata…

“Un grandissimo benvenuto ad Aurora! – scrive il sindaco Mauro Carena sulla sua pagina Facebook – Nuova nata a Ferrera Moncenisio. Una bellissima bambina, che rappresenta un avvenimento particolarmente felice per la famiglia e per tutto il nostro paese. Un segno di vitalità di Ferrera Moncenisio e una grande gioia in un momento in cui abbiamo ancor più bisogno di raccontare cose belle”.