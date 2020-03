Nella tenda di Croce Rossa si ottiene il “certificato di guarigione”

Nel percorso di assistenza dei malati Covid, la tappa finale verrà gestita da Croce Rossa. È stato infatti montato nel parcheggio della sede di Ats Insubria a Varese un tendone dove verranno effettuati i tamponi per la conferma della guarigione dall’infezione.

Saranno persone che la stessa autorità sanitaria chiamerà, fissando l’appuntamento.

Non si tratta di un presidio a disposizione della cittadinanza ma del tassello finale della presa in carico che inizia con il medico di medicina che monitora l’evolvere della malattia e, solo nei casi più gravi, attiva il 112 per l’ospedalizzazione.

Una volta superati i sintomi più noti come febbre e tosse, la guarigione va certificata con il doppio tampone. E proprio in questa fase entrano in gioco i medici, odontoiatri e infermieri reclutati dalla Croce Rossa di Varese a cui daranno supporto le crocerossine.