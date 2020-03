Niccolò Invidia: “Sto lavorando per riaprire il valico di Zenna”

«Si lavora per la riapertura del valico di Zenna, fatto non soltanto illogico ma un’offesa a chi lavora per fornire l’imprescindibile a quel territorio»

Le parole sono di Niccolò Invidia, portavoce del Movimento 5stelle alla Camera dei Deputati e membro della Commissione Lavoro «Questi frontalieri fanno lunghi turni in ospedale o per riempire gli scaffali dei supermercati del ticino e poi devono aggiungere un’ora o più di viaggio inutile perchè si è deciso che è più comodo non tenere una frontiera aperta per loro».

Dopo la sua segnalazione: «Le autorità ticinesi e dell’ambasciata si sono adoperate per risolvere la questione che resta in capo a Berna – continua Invidia – Ho avuto poi modo di scrivere ad alcune autorità bernesi perchè si adoperino alla riapertura di quel paio di frontiere della provincia imprescindibili per chi ogni mattina va a garantire i servizi ticinesi. Come è noto sono per la chiusura dei valichi tranne che per il personale medico e di poche altre fattispecie, ma l’attuale situazione di disservizio pare essere da parte di Berna quella di chi vuole la botte piena e la moglie ubriaca. E’ davvero un po’ troppo».