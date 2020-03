Non finanziamenti ma strumenti di protezione. L’appello ai cittadini dell’Sos dei Laghi di Travedona Monate è quello di avere, da chi ne avesse disponibilità, dispositivi di protezione individuale per poter lavorare in sicurezza.

«Siamo consapevoli della difficoltà del momento, consapevoli dell’importante impegno che stiamo portando avanti, consapevoli dell’enorme sforzo che noi, come tutte le realtà che ruotano intorno a questa emergenza stanno facendo, abbiamo deciso di non chiedere un sostegno finanziario». Spiega l’associazione per il soccorso sanitario.

«Preferiamo che il vostro sostegno economico oggi vada a chi è in maggior difficoltà. Pensiamo a chi ha urgente bisogno di sostegno, ad esempio nel nostro territorio, possiamo aiutare gli ospedali».

Ecco di che cosa hanno bisogno: «Noi abbiamo costante bisogno di dispositivi di protezione individuale che facciamo fatica a trovare pertanto non ti chiediamo un aiuto economico ma un aiuto concreto: fateci avere mascherine chirurgiche, mascherine Fpp2, tute monouso idrorepellenti in polipropilene, camici, calzari».

Chi ne avesse disponibilità concreta può contattare l’indirizzo: presidente@sosdeilaghi.it