“Non potremo reggere a lungo senza aiuti”, un nuovo Sos dal Safari Park

«Non potremo reggere a lungo senza risorse».

Il Safari park Lago Maggiore di Pombia rinnova la sua richiesta di aiuto e sostegno in un momento molto difficile e delicato. A rischio di sostentamento e gestione infatti oltre quattrocento animali che potrebbero rimanere senza risorse a causa dell’emergenza coronavirus che ha portato la momentanea chiusura del parco.

«Aiutateci, da soli non ce la possiamo fare – si legge nell’appello pubblicato online dal Safari park -. Solo 12 Operatori su 60 stanno facendo funzionare un Parco di 450.000 mq, accudendo con instancabile amore 400 animali e la gestione straordinaria di un HUB DI EMERGENZA ANIMALI NORD ITALIA. Non potremo reggere a lungo senza risorse e con l’emergenza che si prospetta molto lunga con una chiusura certa del parco sino al mese di maggio».

Il comunicato che invita a sostenere il parco prosegue: «Ringraziamo tutti i media nazionali e grazie a Fondazione SOS Elefanti, Internazionali, che stanno pubblicando in Sud America, Francia e Spagna, Germania e Svizzera, UK e USA. Tutti i Parchi del Mondo sono a rischio emergenza come la nostra e diciamo a loro FATEVI FORZA E PREPARATEVI PER TEMPO. Grazie a tutte le Attività che ci stanno sostenendo con le Donazioni Merci che a nostra volta distribuiremo ai Parchi zoologici che ne faranno richiesta! E a tutta la nostra Social Community, continuate ad acquistare i nostri SOS TICKETS in particolare a tutti gli amici del Centro e Sud Italia»