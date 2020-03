I numeri del contagio: 17.713 in Lombardia, 265 nel Varesotto

Sono 17.713 i casi positivi in Lombardia e 265 quelli registrati finora in Provincia di Varese, rispettivamente 1.093 in più a livello lombardo e 31 in più nel Varesotto nelle ultime 24 ore. In tutta la Regione si contano 319 nuovi decessi, 1659 in totale.

Il bollettino regionale del contagio da nuovo Coronavirus, oggi mercoledì 18 marzo, fotografa una situazione ancora in crescita.

Sono 7285 i pazienti che hanno necessitato cure ospedaliere a causa del virus e 924 quelli per i quali si e reso necessario un posto in terapia intensiva.

I dati per provincia

Bergamo 4305

Brescia 3784

Como 286

Cremona 2167

Lecco 466

Lodi 1445

Monza Brianza 401

Milano 2644

Mantova 514

Pavia 978

Sondrio 75

Varese 265