I numeri del contagio: sono 866 nel Varesotto, 54 casi positivi in più

I dati del bollettino ufficiale di sabato 28 marzo, con i numeri del contagio in Regione Lombardia, registrano una nuova crescita dopo il picco raggiunto ieri in provincia di Varese dove salgono a 866 i casi positivi, 54 in più nelle ultime 24 ore.

In tutta la Regione i tamponi positivi sono aumentati di 1.154 per un totale di 42.161 registrati dall’inizio dell’emergenza. Sono 11.815 le persone ricoverate in ospedale. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono 458 e fanno salire il dato totale a 6.818.

In provincia di Varese i comuni con più pazienti risultati positivi al tampone sono Busto Arsizio (94), Varese (73), Saronno (63), Caronno Pertusella 49 e Gallarate 42.

I casi per provincia (incremento rispetto a ieri)

Bergamo 8664 +137

Brescia 8213 +200

Como 1061 +47

Cremona 3788 +26

Lecco 1437 +56

Lodi 2087 +30

Monza Brianza 2362 +97

Milano 8676 +347

Mantova 1617 +67

Pavia 2036 +62

Sondrio 446 +24

Varese 866 +54