I numeri del contagio: sono 893 nel Varesotto, 27 casi positivi in più

I dati del bollettino ufficiale di sabato 28 marzo, con i numeri del contagio in Regione Lombardia, registrano una nuova crescita dopo il picco raggiunto ieri in provincia di Varese dove salgono a 893 i casi positivi, 27 in più nelle ultime 24 ore. I decessi nel Varesotto sono stati 7 nella giornata di ieri per un totale di 88 persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus.

In tutta la Regione i tamponi positivi sono aumentati di 1.047 per un totale di 43.208 registrati dall’inizio dell’emergenza. Sono 11.883 le persone ricoverate in ospedale (+68), 1324 quelli in terapia intensiva. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono 381 e fanno salire il dato totale a 7.199.

In provincia di Varese i comuni con più pazienti risultati positivi al tampone sono Busto Arsizio (99), Varese (86), Saronno (69), Caronno Pertusella 52 e Gallarate 49.

I casi per provincia (incremento rispetto a ieri)

Bergamo 8803 +139

Brescia 8367 +154

Como 1101 +40

Cremona 3869 +81

Lecco 1470 +33

Lodi 2116 +29

Monza Brianza 2462 +100

Milano 8911 +235

Mantova 1688 +71

Pavia 2133 +97

Sondrio 470 +24

Varese 893 +27