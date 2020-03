I numeri del contagio: nel Varesotto sono 310 i tamponi positivi, 45 in più in un giorno

Il bollettino ufficiale con i numeri del contagio in Regione Lombardia porta a 19.884 i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza su tutto il territorio regionale e 310 quelli in provincia di Varese, 45 in più di quanto registrato nelle 24 ore precedenti.

Le persone ricoverate in ospedale sono 7.387, dunque 182 in più rispetto a ieri. In un letto di terapia intensiva, sottoposti a ricovero, ci sono 1006 persone, sono 82 pazienti in più rispetto a ieri (ad oggi ci sono 1250 posti). I decessi sono saliti a 2168, un numero cresciuto di 209 morti in 24 ore (ieri erano 319). Nelle proprie case, in isolamento notificato alle ATS territoriali, ci sono 9.332 persone.

I casi per provincia

Bergamo 4645

Brescia 4247

Como 338

Cremona 2286

Lecco 530

Lodi 1528

Monza Brianza 495

Milano 3278

Mantova 636

Pavia 1011

Sondrio 155

Varese 310

Altro/in fase di verifica 425