I numeri del contagio: nel Varesotto sono 338 i tamponi positivi, 28 in più in un giorno

Il bollettino ufficiale di venerdì 20 marzo con i numeri del contagio in Regione Lombardia porta a 22.264 i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza (ieri erano 19.884) su tutto il territorio regionale e 338 quelli in provincia di Varese, 28 in più di quanto registrato nelle 24 ore precedenti.

Le persone ricoverate in ospedale sono 7.735, dunque 348 in più rispetto a ieri. In un letto di terapia intensiva, sottoposti a ricovero, ci sono 1050 persone, sono 44 pazienti in più rispetto a ieri. I decessi sono saliti a 2.549, un numero cresciuto di 381 morti in 24 ore. Nelle proprie case, in isolamento notificato alle ATS territoriali, ci sono 10.930 persone.

Sono 4.235 le persone dimesse dagli ospedali e guarite fino ad ora.

I casi per provincia

Bergamo 5154 +509

Brescia 4648 +401

Como 380 +42

Cremona 2392 +106

Lecco 676 +146

Lodi 1597 +69

Monza Brianza 816 +321

Milano 3804 +526

Mantova 723 +87

Pavia 1105 +94

Sondrio 163 +8

Varese 338 +28

Altro/in fase di verifica 468