I numeri del contagio: nel Varesotto sono 421 i tamponi positivi, 35 in più in un giorno

Il bollettino ufficiale di lunedì 23 marzo con i numeri del contagio in Regione Lombardia porta a 28.761 i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza. Per la provincia di Varese i casi positivi sono 421 con un incremento di 35 pazienti rispetto a venerdì.

Nella conferenza stampa di Regione Lombardia la lettura dei dati ha fatto registrare un primo timido segnale positivo: in tutta la Regione sono 9.266 le persone ricoverate in ospedale, sono 173 ricoverati in meno rispetto a ieri, e questo è il primo segno positivo dall’inizio di questa emergenza. In totale 1183 sono nei reparti di terapia intensive per Covid, cresciuti di 41. I decessi sono saliti a 3.776.

I casi per provincia

Bergamo 6471

Brescia 5905

Como 581

Cremona 2925

Lecco 934

Lodi 1817

Monza Brianza 1130

Milano 5326

Mantova 985

Pavia 1444

Sondrio 208

Varese 421

altro/in fase di verifica 614