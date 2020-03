I numeri del contagio: nel Varesotto sono 502 i tamponi positivi, 34 in più in un giorno

Il bollettino ufficiale di giovedì 26 marzo con i numeri del contagio in Regione Lombardia, sulla base dei tamponi effettuati, porta a 34.889 i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza (+2.542 in un giorno come anticipava oggi il Governatore Fontana). Per la provincia di Varese i casi positivi sono 502 con un incremento di 34 pazienti rispetto a ieri.

In tutta la Regione sono 10.681 le persone ricoverate in ospedale (655 in più rispetto a ieri). I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono 387 e fanno salire il dato totale a 4861.

In provincia di Varese i comuni con più pazienti risultati positivi al tampone sono concentrati soprattutto a sud della provincia, sono Busto Arsizio (la città del Varesotto più colpita, con 73 persone, 3 in più rispetto a ieri), Saronno con 49 (5 in più) persone risultate positive. Caronno Pertusella 45 e Gallarate 35. Sono invece 26 i casi positivi registrati finora nella città di Varese.

I casi per provincia (incremento rispetto a ieri)

Bergamo 7458 +386

Brescia 6931 +334

Como 762 +56

Cremona 3370 +214

Lecco 1159 +83

Lodi 1968 +84

Monza Brianza 1750 +163

Milano 6922 +848

Mantova 1250 +74

Pavia 1685 +107

Sondrio 325 +41

Varese 502 +34