Nuovi ospedali, alberghi e medici di base: si amplia la rete di assistenza per i covid

Si allarga le rete dell’assistenza sanitaria per i pazienti Covid.

Questa mattina, la giunta lombarda ha deciso di istituire una task force con i medici di medicina territoriale impegnati a seguire i pazienti dimessi dagli ospedali ma non ancora guariti. Un compito che va a sommarsi a quello di sentinella per quanti manifestano sintomi riconducibili al Covid. La decisione, spiegata dal presidente Fontana nel corso della conferenza stampa, vedrà la rete coinvolgere anche i medici di continuità assistenziale. Il compito verrà effettuato attraverso la telemedicina e con visite a domicilio.



La giunta lombarda ha poi deciso di reclutare anche gli albergatori: già una struttura ricettiva è stata messa da disposizione di quanti non possono assicurare l’isolamento al proprio domicilio. Attive ci sono già le due strutture militari ma altri alberghi sono necessari e si procede con un accordo con l’associazione di categoria.

In Lombardia, attualmente, nuovi ospedali sono sorti a Cremona, grazie alla organizzazione evangelica americana, a Crema con il coinvolgimento dei medici cubani, mentre procedono i lavori sia in fiera a Bergamo per l’ospedale che viene costruito dagli alpini, sia in Fiera Milano. Oggi, invece, sono entrati i primi pazienti nella nuova terapia intensiva realizzata al San Raffaele così come è stato completamente riaperto l’ospedale di Sondalo dove arriveranno i medici russi.

Sul farmaco giapponese di cui si parla con insistenza, Attilio Fontana ha chiarito che la sperimentazione potrà partire solo quando ci sarà il benestare di Aifa, che è l’unico ente certificato a decidere su questioni scientifiche di questo tipo.

Su divieti e obblighi in vigore da questa settimana, infine, Fontana ha detto di aver chiesto al Ministro dell’Interno Lamorgese con chiarezza quale testo debba essere applicato e, di conseguenza, quali i vincoli e le restrizioni in vigore per i lombardi.