Occhi puntati sui nostri anziani tra isolamento e servizi di aiuto

Gli anziani sono la fascia più debole in questa fase complicata dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.

Se tutti, indiscriminatamente, in questi giorni sono soggetti a molte limitazioni le norme prescritte dalle autorità pubbliche chiedono esplicitamente ai cittadini che hanno superato i 65 anni di età di condurre in questo periodo una vita più ritirata, evitando, se possibile, di uscire o comunque di accedere ad ambienti ad alta densità di frequentazione, per ridurre le possibilità di contrarre il virus.

Una prescrizione che si accompagna anche alla raccomandazione per enti e istituzioni di attivare forme di servizio e aiuto proprio per non lasciare indietro nessuno. Dai farmaci a domicilio, alla spesa a casa fino a servizi burocratici.

Il problema, nella sola provincia di Varese, investe un numero enorme di persone se teniamo conto del fatto che i cittadini over 65 in tutta la provincia sono 210.323 mentre se consideriamo solo quelli con più di 75 anni sono 109.054.

Una fascia di popolazione che in alcune comunità pesa per oltre il 30% della totalità degli abitanti e che comunque in tutti i comuni della provincia si aggira a seconda dei casi tra il 20% e il 30%. Ecco la loro distribuzione nei Comuni del Varesotto.

Per questo sono tante le amministrazioni comunali, le parrocchie, le associazioni e gli enti che hanno attivato servizi di aiuto agli anziani.

