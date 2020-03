Oggi alle 15 concerto in diretta Facebook di Riccardo Ceratti

La vita ai tempi del Coronavirus passa di casa in casa in modo virtuale. Si moltiplicano le iniziative online, gli appuntamenti sulla rete diventano un modo per sconfiggere la paura e l’isolamento. Il Maestro Riccardo Ceratti, cantautore, compositore e arrangiatore – è stato nel team della major Dischi Ricordi dei tempi d’oro – alle 15 di domenica 15 marzo si esibirà da casa sua con un repertorio di sue composizioni. Collegandovi alla sua pagina Facebook , potrete godervi il suo concerto che si ispira molto all’attualità e all’insensatezza che l’umanità vive quotidianamente. Ceratti ha il pregio di fare tutto ciò con ironia senza mai perdere di vista la profondità e l’importanza del messaggio.

Il Maestro varesino ha scritto il primo musical, o meglio, la prima opera rock dedicata a Don Lorenzo Milani e recentemente ha musicato “La piccola fiammiferaia” celebre fiaba di Hans Christian Andersen. In questi giorni aveva molte date programmate e così, costretto a casa dall’emergenza sanitaria, ha offerto ai suoi concittadini questo momento di condivisione.