Oltre cento famiglie aiutate dall’Associazione Passaparola

L’emergenza sanitaria non ferma la solidarietà e in questi giorni difficili l’Associazione Passaparola di Busto Arsizio continua ad occuparsi di chi ha bisogno e vive situazioni disagiate.

«In questi giorni la nostra associazione ha creato una rete stabile con diverse realtà che cogliamo l’occasione di ringraziare – dice il presidente del Passaparola Devis Martinello – come la Caritas di Busto Arsizio (Sant’Edoardo), Buon Gesù e Lonate Pozzolo. Grazie a loro abbiamo raccolto diversi alimenti e beni di prima necessità per distribuirli poi ad alcune famiglie insieme a disinfettanti e mascherine. Siamo lieti di aver potuto aiutare più di cento famiglie del territorio e non siamo assolutamente intenzionati a fermarci».

Passaparola continua nel suo prezioso lavoro grazie alla collaborazione dei comuni di Busto Arsizio, Somma Lombardo e Gallarate che hanno dato la possibilità ai suoi operatori di circolare nei loro territori.

L’Associazione invita chiunque avesse necessità o volesse contribuire in qualunque modo alle attività a contattare al numero 3296277359 o l’indirizzo mail ass.passaparola@libero.it.