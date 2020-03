One meter away, la maglietta “promemoria” che sostiene la lotta al coronavirus

“In momenti molto difficili, vuoti e di emergenza come quelli che stiamo vivendo, abbiamo pensato ad un modo per poter contribuire alle donazioni ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Varese e del Verbano”. È così che Pietro Borghi racconta il progetto che lui e un gruppo di amici hanno messo in piedi per sostenere la lotta al coronavirus.

Questi ragazzi hanno così deciso di creare due felpe e due t-shirt con un design semplice ma con un messaggio chiaro ed efficace che richiami alle precauzioni da tenere a mente per evitare il diffondersi del Covid-19. “Il fine è di sensibilizzare anche i più giovani con un linguaggio diretto ed immediato su dei capi unici e di qualità”, spiegano.

Le donazioni confluiranno poi nella raccolta organizzata dal Circolo della Bontà che andrà a supportare le attività dell’Asst Sette Laghi, quindi gli ospedali di Varese e dell’area del Verbano (LEGGI QUI I DETTAGLI).

Chi volesse acquistare la propria maglia può accedere al sito del progetto, cliccando qui.