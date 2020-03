Ora i lombardi si muovono effettivamente di meno, lo dicono i dati delle celle telefoniche

“I dati degli spostamenti delle persone che si muovono in Lombardia ci stanno dando segnali confortanti, segno che i cittadini hanno capito di non muoversi da casa se non per reali e indifferibili necessità”.

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala illustrando i dati sugli spostamenti dei lombardi desunti dal monitoraggio del cambio di celle telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone in collaborazione con le compagnie che gestiscono i servizi di telefonia mobile.

“Ieri, primo giorno di ulteriori restrizioni – ha spiegato il vicepresidente Sala – abbiamo avuto un 37% di spostamenti, ben sei punti percentuali sotto rispetto al lunedì precedente. Questo significa che i cittadini lombardi hanno a cuore il problema e si muovono soltanto per motivi lavorativi, di salute o per acquistare beni di prima necessità”.

“Il week end ha toccato la punta minima del 26% nella giornata di domenica – ha proseguito il vicepresidente Sala – un dato che dimostra che sono state ridotte al minimo anche le passeggiate e le uscite, dopo la nostra ordinanza in cui abbiamo deciso di vietare di praticare attività all’aria aperta anche singolarmente”.

“I risultati arrivano – ha concluso Fabrizio Sala – dobbiamo fare ulteriori sacrifici per non disperdere questi grandi sforzi che noi tutti stiamo compiendo”.