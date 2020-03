Ospedale a Fiera Milano, Astuti e alfieri (Pd): “Dare risposte a tutti gli ospedali in prima linea”

“La Regione ha deciso di puntare tutte le carte sulla realizzazione dell’ospedale Covid nei padiglioni della Fiera. È una scelta di cui prendiamo atto, sapendo che è fondamentale che venga rafforzata la capacità di offrire posti in terapia intensiva nel più breve tempo possibile con il potenziamento delle strutture esistenti e con ogni altro intervento”.

Lo dichiarano per il Pd il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti.

“Occorrono respiratori e macchinari, di cui si sta occupando la Protezione Civile, e nuovi medici e infermieri che deve reclutare la Regione Lombardia – proseguono gli esponenti Dem -. Ognuno faccia la propria parte, con spirito di collaborazione, ma il quadro è molto più ampio del nuovo ospedale in Fiera, e occorre comunque rispondere alle necessità degli ospedali che in tutta la Lombardia stanno lavorando ben al di sopra delle loro possibilità. Il riutilizzo di ospedali chiusi di recente per pazienti usciti dalla terapia intensiva ci sembra una risposta molto più adeguata rispetto a portarli nelle Rsa, scelta rischiosa e sbagliata.”