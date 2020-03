Ospedali di Como, Busto Arsizio e Varese: nuove assunzioni di medici e infermieri

Gli ospedali della Lombardia sono sotto pressione non solo nei comuni dentro e intorno alla zona rossa. Anche in provincia di Varese e di Como le Aziende socio-sanitarie territoriali stanno emanando avvisi di ricerca personale.

La giunta lombarda ha approvato uno stanziamento di 10 milioni di euro per potenziare il personale in questa fase di emergenza. Per le aziende ospedaliere non direttamente coinvolte nella crisi è stato assegnato un milione di extrabudget per assumere medici e infermieri. In tutto la Regione vuole reclutare 100 medici e 200 infermieri in più.

L’Asst Sette Laghi ha emanato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a prestare attività assistenziale presso gli Ospedali dell’Asst Sette Laghi in relazione all’emergenza coronavirus (lo trovate qui), l’Asst lariana ha fatto la stessa cosa (qui il bando) e l’Asst Valle Olona cerca sia medici che infermieri (qui gli avvisi)