Otto denunce per violazione delle regole a contrasto del coronavirus

Nella mattinata odierna, si è concluso un mirato servizio di controllo del territorio, con particolare riguardo al rispetto delle norme emanate in relazione al contrasto della diffusione del COVID-19, durante il quale i militari impiegati hanno proceduto ai controlli amministrativi su persone e mezzi in transito nonché su numerosi esercizi commerciali.

Nel corso delle operazioni, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese 6 persone per violazioni relative all’inosservanza delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Malnate hanno denunciato due persone, rispettivamente un 44enne commerciante e un 60enne impiegato del luogo, rispettivamente titolare ed avventore di una pizzeria, in quanto controllati alle ore 19:30, sostando all’interno del locale in violazione delle disposizioni che impongono la sola consegna domiciliare degli ordini. Nei confronti dell’attività commerciale, verrà proposta alla Prefettura la chiusura ai sensi delle specifiche disposizioni urgenti in vigore.

Inoltre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno proceduto alle ore 23:00 al controllo di due operai, poiché transitavano per le vie del centro della città di Varese, a bordo di un’autovettura senza addurre giustificati motivi.

Infine, alle ore 01:00, a Bodio Lomnago è stata controllata una coppia di persone del luogo, rispettivamente di 30 e 20 anni, mentre transitava sulla pubblica via a bordo della propria autovettura, adducendo generiche giustificazioni relative all’attività lavorativa svolta, nello specifico dichiarando di essere stati ad una cena di lavoro, motivazioni ritenute non verosimili a seguito di accertamenti.

I Carabinieri della stazione di Cuvio, sempre nell’ambito dei controlli effettuati sul territorio, volti all’applicazione delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus, nella tarda serata di ieri e nel corso di un posto di controllo lungo la s.s. 394 Valcuvia, hanno denunciato un 45enne che, attorno a mezzanotte, stava rientrando a casa dopo essere stato ad una cena a casa di amici.

Un’altra simile violazione e sempre attorno a mezzanotte, è stata contestata ad un uomo di 43 anni residente in Valganna anche lui che si era allontanato a casa per andare a cena a casa di altre persone.

Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per le violazioni previste dal d.P.C.M. che ha lo scopo di limitare gli spostamenti delle persone allo stretto indispensabile e solo per attendere alle primarie esigenze.