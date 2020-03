Il parroco tiene i contatti con facebook. “Possiamo essere Chiesa anche senza mille riunioni”

«Quando vai a salutare i bambini dell’oratorio, a bere il caffè con le catechiste, quando arrivano i chierichetti in ritardo, sembra di fare una cosa ovvia. Oggi darei una mano per vivere un momento così». Don Stefano Venturini, già parroco di Casorate Sempione e Arsago Seprio, ha raccontato così la fragilità di questi giorni, visti dalla prospettiva di un sacerdote (lui, milanese di origine, già a Gallarate negli anni Duemila, è oggi parroco di Lambrate).

Prete abituato ai social, senza cedere alla moda, don Venturini nei giorni scorsi ha continuato a postare su alcuni temi a lui cari – tra cui ad esempio le notizie sulle comunità cristiane perseguitate – ma naturalmente si è confrontato anche con il tema del Coronavirus, che crea preoccupazioni e sta incidendo tanto sulla vita delle persone, anche quelle di fede. Anche nelle privazioni, compresa la comunione. Informazioni di servizio – come fanno molti – ma anche condivisione delle paure e delle fatiche: «La più grande penitenza per un parroco è non sentire fisicamente vicina la comunità». Non è certo l’unico che sta facendo questo lavoro, sia sacerdoti e consacrati sia laici stanno cercando di tenere unite le comunità.

Partiamo dagli interventi in diretta facebook: attraggono l’attenzione perché hanno il sapore dell’innovazione, anche se sicuramente sono solo un pezzo del suo lavoro pastorale. Perché ha voluto parlare anche attraverso questo canale?

«Premessa: io ne avrei fatto a meno. i rapporti umani sono fatti di carne e sangue. Pero’ ora siamo in una situazione particolare e dobbiamo utilizzare gli strumenti che la tecnica ci regala senza immaginare che essi possano sostituire i rapporti diretti con gli altri». Il contesto in cui operi oggi è molto diverso da gallarate o dai due paesi – Arsago e Casorate – di cui sei stato parroco. In uno degli interventi fatti su facebook dicevi “darei una mano per vivere momenti di quotidianità”: in una grande città come milano cosa significa l’isolamento richiesto? riesci ancora ad avere un contatto (parola che sembrerebbe bandita) umano con i tuoi parrocchiani?

«Per un prete celebrare senza la presenza della gente e’ surreale. Ti accorgi in questo momento quante cose diamo per scontate, quante persone apparentemente scoccianti sono in realtà portatrici di vita. In questo non credo ci sia molta differenza tra Milano ed il Varesotto. questa situazione ipnotica ci accomuna tutti».