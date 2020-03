“Pasti agli anziani bisognosi: dove ti ferma l’ordinanza arriva la solidarietà”

I momenti più difficili regalano brutti momenti ma anche belle storie: una di queste è stata raccontata, lunedì 2 marzo, dal sindaco di Cantello Chiara Catella.

La sindaco di Cantello, in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha innanzitutto sollevato un problema: «Chiudere le scuole e bloccare qualsiasi attività associativa immaginavo avesse delle ricadute “a cascata” su mille altri ambiti quotidiani come, ad esempio, la distribuzione dei pasti agli anziani che l’Associazione AUSER – anch’essa forzatamente ferma – gestisce e distribuisce ogni giorno alle persone che ne hanno necessità. Era una problema grave. Come potevo lasciare per una settimana intera queste persone senza un sostentamento così importante?».

Ma proprio questo problema le ha fatto scoprire come «In tutto questo casino, trovo anche dei risvolti belli, positivi, che mi scaldano il cuore e mi regalano la consapevolezza che fino a quando ci sono persone con questo cuore, anche in mezzo alle difficoltà più brutte, esce sempre un raggio di sole».

Infatti: «E’ bastato un confronto, un paio di telefonate e con una disponibilità che mi ha veramente disarmata, due persone che mi stanno a cuore ed a cui voglio molto bene, si sono fatte carico di portare i pasti a casa di ciascuno, usando le proprie auto, senza chiedere nulla in cambio ma ripagati dalla soddisfazione di leggere negli occhi delle persone che hanno incontrato una gioia autentica, tipica di chi sa di ricevere un dono grande. Era una storia che in mezzo a tutta questa confusione, a queste incertezze, a mille difficoltà, mi andava di condividere con voi. E voi due, che lo sapete chi siete, grazie. Vi voglio bene. Chiara»