“Patto di mutuo soccorso” tra le società d’igiene urbana del Varesotto e dell’Alto Milanese

Sono tutte società a partecipazione pubblica e accomunate dall’operare nel settore dell’Igiene Urbana. Non solo: i loro ambiti d’azione, situati nell’area dell’Alto Milanese e del Varesotto, risultano territorialmente contigui.

È partendo da questi presupposti che Acsm-Agam Ambiente s.r.l., Aemme Linea Ambiente s.r.l, Agesp S.p.A., ASM Magenta s.r.l., SAP s.r.l e Sieco s.r.l hanno sottoscritto in questi giorni un Patto di mutuo soccorso, “finalizzato a far fronte all’emergenza sanitaria, creatasi a causa della diffusione del Covid- 19.”

La capacità di prevenire è fondamentale, in particolare quando la situazione è già critica: e così, ipotizzando che una della sei società possa trovarsi in seria difficoltà per l’emergenza in atto, le altre cinque interverrebbero in suo aiuto, a tutela della popolazione servita e della continuità dei servizi essenziali e indifferibili.

“Attraverso il Patto, ciascuna società s’impegna, insomma, a mettere a disposizione delle altre le proprie capacità e le proprie risorse tecnico-operative, ma anche a condividere riflessioni, soluzioni e best practices, relativamente alle nuove criticità che la situazione attuale sta facendo emergere”.

“Il celebre filosofo tedesco, Immanuel Kant, diceva che «La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma anche una necessità pressante, un essere o non essere, una questione di vita o di morte». Lo stiamo imparando tutti, in questo periodo di difficoltà e il Patto in questione ne è l’ulteriore prova”.