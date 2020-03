Pizze per pranzo: il regalo arriva al reparto Covid1 dell’ospedale

Un gesto generoso che ha fatto molto bene al personale del reparto “Coviod 1” allestito all’ospedale di Busto Arsizio.

La pizzeria Pizzium ha recapitato i cartoni con le pizze all’ora di pranzo come segno di gratitudine per chi, in questo momento, è impegnato in prima fila nella lotta al coronavirus

« Un gesto che a noi infermieri ha fatto emozionare moltissimo! Grazie Pizzium e…andrà tutto bene!❤

Chiara«